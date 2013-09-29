Kürt güzellik kraliçesi tacını taktı

Bu yıl ikinicisi düzenlenen Kürdistan Güzellik Yarışması'nda tacın sahibi 25 yaşındaki Fenik Muhammed Abdülkerim oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) "2. Kürdistan Güzellik Yarışması" Erbil kentinde düzenlendi. Önceki gece saat 21.00'de başlayan etkinliğe Kürt sosyetesi ve sanat camiasının katılımı büyük oldu.

Aralarında yabancı simaların da olduğu 10 kişiden oluşan jüri heyeti, sahneye çıkan 12 genç kız için değerlendirmede bulundu. Jürinin oylaması sonucunda Süleymaniyeli olan Fenik Muhammed Abdülkerim (25) birinci seçildi.

İsminin açıklanmasından sonra "Kürdistan Güzeli" tacını takan Fenik, yaptığı konuşmada, Kürt kadınlarının bütün dünyada tanınması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Yarışmada ikinciliğe Dania Enver layık görülürken, Çavan Muhammed isimli genç kızsa üçüncü seçildi.

Birinci olan adaya 2013 model bir otomobil hediye edileceği, dereceye giren diğer 6 isme de çeşitli hediyeler verileceği açıklandı. Etkinlik havayi fişek gösterileriyle sona erdi.