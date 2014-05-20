Kürt gencinin İran’daki infazının durdurulması için imza kampanyası

Uzay Bulut

İran’da 26 yaşındaki Kürt genci Shahram Ahmadi 2009 yılında tutuklandı, işkenceye uğradı ve idam cezasına çarptırıldı. Yargıtay, 6 yıldır cezaevinde olan Ahmadi’nin idam cezasını önümüzdeki haftalarda yeniden değerlendirecek.

Diğer oğlu da İran rejimi tarafından idam edilen anne, Ahmadi’nin infazının durdurulması için başlatılan imza kampanyasına katılım çağrısında bulundu.

“Kardeşi Bahram’ın idamını durduramadım, haberleri duyunca kalp krizi geçirdim. İran hükümeti Bahram’ın cesedini bile bize vermeyi reddediyor. Shahram’ın infazının durdurulması için yardımınıza ihtiyacım var” diyen anne imza kampanyası aracılığıyla oğlunun dava süreci hakkında bilgi verdi.

Anne yaptığı yazılı açıklamada, Shahram Ahmadi’nin 2009 yılının Nisan ayında yaşadıkları Sanandaj şehrinde camiden evine gelirken tutuklandığını söyledi.

“Biz Sünni ve Kürt bir aileyiz. Oğlum Shahram, diğer birçok Sünni genci gibi İran hükümetinin Sünni azınlığa ne kadar kötü davrandığını dile getirir, hükümeti eleştirirdi. Güvenlik güçleri o gün oğlumu tutuklayıp dövdüler; burnunu, kafasını kırdılar. İstihbarat bürosuna götürüp işkence ettiler” diyen anne, Ahmadi’ye elektik verilerek işkence yapıldığını ve silahlı direnişe katıldığına dair itirafa zorlandığını dile getirdi:

“10 ay boyunca oğlumuzu görmemize izin vermediler. Oğlumun mahkemesi de adil değildi. Yetkililer, cezasını kesinleştirinceye kadar onu 4 yıl gözaltında tuttular. İlk kez mahkeme gününde avukatıyla konuşabildi. Mahkemesi 10 dakika bile sürmedi. Hâkim Mohammad Moghiseh, oğlumun işkence altında zorla alınmış ifadesini kullanarak onu ‘Allah düşmanı’ ilan etti.”

Ahmadi’nin annesi ayrıca İran’da görülen davalarda uluslararası baskının işe yarayabildiğine dikkat çekti: “En son örnek olarak 2006 yılında bir mahkemenin taşlanma cezasına çarptırdığı Sakineh Mohammadi Ashtiani’nin davasını gösterebiliriz. Uluslararası baskı sonucu, taşlama cezası önce 10 yıl hapse çevrildi. Bu yılın Mart ayında ise yetkililer, Ashtiani’nin serbest bırakıldığını duyurdu.”

Anne, İran’daki diğer Kürt infazlarına da dikkat çekerek açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Shahram risk altındaki tek kişi değil. Onlarca Kürt, adaletsizce ölüm cezasına çarptırıldı. Çoğunun davası Yargıtay’ın onayını bekliyor. Fazla vaktimiz yok. Oğlumun ve diğer Kürtlerin hayatını kurtarmamız için lütfen İranlı yetkililere infazları durdurma ve adil yargılanma hakkını tanıma çağrısında bulunun.”

Shahram Ahmadi’nin infazının durdurulması için başlatılan imza kampanyasına erişmek için tıklayınız