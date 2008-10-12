Kürt gazetesi: PKK kime hizmet ediyor?

Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil kentinde yayın yapan Hewlerpost Gazetesi, terör örgütü PKK'nın son saldırıları ve sonrasına ilişkin gelişmeleri değerlendirerek, "PKK kime hizmet ediyor?" sorusunu yöneltti.



Gazete, "PKK'nın Irak topraklarını, Türkiye'ye yönelik saldırılarında bir üs olarak kullanmaya ve Kürtlerin kaderiyle oynamaya asla ve asla hakkı olmadığını" vurguladı. Kürt bölgesi ve Kürt halkı olarak gerçeğin bilincinde olunması gerektiği vurgulandı.



Hewlerpost gazetesi editörü Rebvar Kerim Veli tarafından kaleme alınan makalede, "PKK'nın cuma akşamı gerçekleştirdiği eylem, PKK'nın geçen yıl düzenlediği ve tezkerenin kabul edilmesinin yolunu açan eylemlerle aynı. PKK geçen yıl da önce Beytülşebap'ta, daha sonra da Çukurca'da Türk ordusuna saldırmış, birçok asker öldürmüş ve bazı askerleri de esir almıştı. Bu eylemler Kürt bölgesi için büyük sorunlara neden oldu. Söz konusu eylemler sadece PKK'yı ilgilendirse hiçbir sorun yok. Ama PKK'nın geçen yıl gerçekleştirdiği saldırılar Kürt bölgesinde yaşayan halka zorluklar ve sorunlar yaratmaktan öte bir işe yaramadı. Aralarında elektrik üretimi de bulanan birçok önemli proje, PKK'nın eylemleri nedeniyle 6 ay durdu. Kürtlerin kaderini yakından ilgilendiren Kerkük referandumu büyük bir yara aldı. PKK bölge gündemini işgal etti. Türkiye ve Maliki hükümeti, PKK nedeniyle Kürt bölgesi hükümeti üzerinde baskı oluşturdular. Söz konusu baskıların, Kürdistan bölgesi üzerinde olumsuz etkileri oldu. PKK Amerika'dan, uygunsuz bir talepte bulunarak Kürtler ile Türkiye arasında bir seçim yapmasını istedi... Ve bahsedilmeyecek daha nice olumsuz şeyler..." ifadeleri yer aldı.



Rebvar Kerim Veli, PKK'nin son eyleminin ikinci tezkerenin onaylanmasını kolaylaştırdığını dile getirdiği yazıda, geçen yıl oynanan senaryonun tekrarlanmasına dikkat çekerek, "Özellikle bu yıl, siyaseten Kürt bölgesinin geleceği açısından Kerkük sorunu kadar önemli olan petrol yasası sorunuyla karşı karşıyayız. Kürt bölgesine baskı yapmak amacıyla, bölgesel bir komplo hazırlandığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Veli, makalesinin devamında şu yorumda bulundu: "PKK bu yaptıklarıyla birlikte, Kürt bölgesini yeniden Türkiye'nin hedefi haline getiriliyor. Türk ordusu PKK'nın son saldırısı nedeniyle yayınladığı bildiride, Kürt bölgesini suçluyor ve 'saldırıda kullanılan ağır silahlar Kuzey Irak'tan getirildi' diyor. Bu cümle geçen yıl yaşananları hatırlatıyor.... PKK'nın söz konusu eylemleri, Kürt bölgesel başkanlığı ve Kürt hükümeti'nin açıklamalarında da belirtildiği gibi, istikrara ve kardeşçe yaşama hizmet etmiyor. Biz Kürt bölgesi Kürtleri şu gerçeğin bilincinde olmalıyız. Biz bir ülkeyiz, anayasal bir yapımız var. Ortak sınırlara, uluslararası yasalara bağlı olmamız gerekiyor. PKK'nın Kürt bölgesini, Türkiye'ye yönelik saldırılarında bir üs olarak kullanmaya, Kürtlerin kaderiyle oynaya asla ve asla hakkı yoktur. PKK'nın bugünkü haliyle Kürt bulunduğu müddetçe, geleceğe yönelik hayallerimizin gerçekleşmesi mümkün değildir."





Kürt yönetimi: Diyaloğa açığız



Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı birlikte atılacak adımları gözden geçirmek için Iraklı Kürtlerle görüşmeye hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından bölgesel Kürt hükümeti Divan Başkanı Fuat Hüseyin, kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Cihan Haber Ajansı'na konuşan Fuat Hüseyin, yaşanan sorunun çözümü için her türlü diyaloğa hazır olduklarını vurguladı. Hüseyin, "Uzun zamandan beridir diyalog kuralım çağrısı yapıyoruz. Bölge olarak barış ve diyalog bizim siyasetimizdir. Hatta merkezi Bağdat hükümetinin siyasetidir." diye konuştu. (Zaman)

