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Yaşam

Kürt gayler Hevjin'le seslerini duyurdular

Diyarbakır'lı Kürt gayler yayımladıkları 'Hevjin' adlı dergiyle seslerini duyurdular.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Diyarbakırlı Kürt gaylerden dergi açılımı.

Diyarbakır'da oluşturulan Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transeksüel harekete (LGBT) üye gençlerin yaptığı çalışmalar ilk ürününü verdi.  Üç yıldır gizli gizli sürdürdükleri örgütlenme çalışmalarını Kürtçe ve Türkçe yayımladıkları 'Hevjin' adlı dergiyle duyuran Kürt gayler böylece Diyarbakır ve çevre illerdeki gaylere de 'merhaba' demiş oldu. Diyarbakırlı gayler lezbiyen, biseksüel, gay, transeksüel, travestiler, cinsel yönelimleri ya da cinsiyet kimlikleri nedeniyle şiddete maruz kalmalarına arşı mücadele etmek için bir araya geldiklerini belirtti.

BİZİ KABULLENMELİLER

Hevjin Diyarbakır LGBT oluşumunun önderlerinden Murat, bölge insanının ve birçok kuruluşun kendilerine destek verdiğini söyledi. Murat şunları söyledi: 'Problemlerimizi kendi bölgemizde çözebileceğimize inandık. Bu doğrultuda hareket ettik. Bölge insanı yine de mesafeli yaklaşıyor. Artık bir şeylerin değiştiğini ve toplumun bizi kabul etmesi gerektiğini bu dergide ifade ettik.'

İLK RÖPORTAJ BDP'Lİ  TUNCEL İLE

Kürt gay dergisi Hevjin ilk sayısında, 'Kürt eşcinsel ve transseksüeller vardır. Kendi gerçekliğimizin nesnesi olan eşcinselliğe dair sözü olan herkese olanak sunarak sorunu tanımak, tanıtmak ve tartıştırmak istiyoruz' mesajını verdi. İlk sayıda BDP Milletvekili Sebahat Tuncel ile yapılan röportaja yer verildi. Tuncel, LGBT hakları, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sorununa ilişkin görüşlerini dergiyle paylaştı.  Derginin ilk sayısı 2006 yılında evinde katledilen Kürt eşcinsel gazeteci yazar Baki Koşar'a ithaf edildi.

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