Kürt edebiyatının fuarı başlıyor

T24 - Bu yıl ikincisi dünzenlenen Diyarbakır Kitap fuarı bugün başlıyor. Yaklaşık 100 yayınevinin katıldığı fuarda, çok sayıda Diyarbakır merkezli Kürtçe kitap basan yayınevleri de var. 22 Mayıs pazar gününe kadar açık kalacak fuarı ziyaret etmek ücretsiz.



TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen fuarın mekanı Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi. Kırka yakın etkinlikte ve imza günlerinde üç yüze yakın yazar okurlarla buluşacak. Altı gün süresince Murathan Mungan, Ayşe Kulin, Tarık Ziya Ekinci, Oya Baydar, Ece Temelkuran, Mıgırdiç Margosyan, Füruzan, Can Dündar, Ahmet Telli, Melek Ulagay, Haydar Ergülen, Jaklin Çelik, Ahmet Büke, Bejan Matur, Semih Gümüş, Arjen Ari, Yavuz Ekinci, Şeyhmus Diken, Behçet Çelik, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Hicri İzgören, Lal Laleş gibi isimler Diyarbakır’da olacak.



Fuarın ilk gününde saat 14.45’te Yavuz Ekinci’nin konuşması, 16.00’da ‘Anadilde Eğitim’ paneli, 17.15’te ‘Klasik Kürt Edebiyatının Simge İsimleri: Melaye Ciziri, Feqiye Teyran, Ehmede Xani, Mela Huseyne Bateyi’ başlıklı toplantı, 18.30’da ise ‘Anadolu ve Kürt İllerinin Diyasporaya Yayılan Tınıları’ konulu, müzikli söyleşi gerçekleşecek.





