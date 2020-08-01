Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü Türkçe eğitim verecek

Dicle Üniversitesi bünyesindeki Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümün’de Kürtçe tez yazımının yasaklandığı ve öğrencilerden tezlerini Türkçe yazmaları istendiği kaydedildi.

Yeni uygulamanın gerekçesi olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın iznine tabi olması gösterildi. Bölümdeki bütün örslerin eğitim dili de Türkçe olarak değiştirildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen eski akademisyen ve yazar Selim Temo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversitelerde Kürtçe tez yazımının yasaklandığını ve bütün derslerin dilinin Türkçe olarak değiştirildiğini ifade etti. Temo, söz konusu durumun fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımda, “Üniversitelerdeki Kürt Dili ve Edebiyatı bölümlerinde Kürt diliyle tez yazımı yasaklandı ve bütün derslerin dili Türkçe oldu. Yerli ve millî akademi böyle bir!” dedi.

Dicle Üniversitesi’nde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2011 yılında açılmıştı.