Kurt çocuk için umut ışığı

ABD'de yapılan bir araştırmada, testosteron zerk edilerek, yüz ve vücut tüylenmesi olarak bilinen "kurt adam sendromu"nun tedavi edilebileceği belirlendi.



İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, bu ender rastlanan genetik rahatsızlığa yakalanan 11 yaşındaki Hintli erkek çocuğu ile ilgili olarak New York'taki Columbia Üniversitesinde bir belgesel film hazırlandı ve bu konuda bir çalışma yapıldı.



Amerikalı uzmanlar, Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşayan Prutviraj Patil isimli çocuğun "hipertrikozis" olarak da bilinen rahatsızlığının testosteron enjeksiyonuyla giderilme şansının bulunduğunu belirttiler.



Çocuğun ailesi, homeopati, geleneksel Hint ilaçları ve lazer cerrahisi dahil, birçok tedavi yolu denemiş, ancak bu çabaları sonuçsuz kalmıştı.



Columbia Üniversitesi uzmanlarının araştırmasının bir bölümünü, Hindistan'da Prutviraj gibi hipertrikozis hastalığına yakalananların yaşamının anlatıldığı "My Shoking Story: Real Wolf Kids" (Şok Eden Hikâyem: Gerçek Kurt Çocuklar) adlı televizyon belgeseli oluşturuyor.



