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Yaşam

Kurt Cobain'in solo albümü yayınlanıyor

Albümde Kurt Cobain’in bugüne kadar hiç duyulmayan şarkılarının yanı sıra Courtney Love ve Nirvana’yla yaptığı kayıtlar da yer alacak

04 Mayıs 2015 16:36

4 Mayıs’ta HBO’da yayınlanacak Kurt Cobain belgeseli Montage of Heck, Cobain hayranlarını sevindirecek bir gelişmeye daha vesile oldu. Belgeselin yönetmeni Brett Morgen, bu yaz mevsiminde Kurt Cobain’in evde yaptığı kayıtlardan oluşan bir albüm yayınlanacağını açıkladı.

Playtusu.com’da yer alan habere göre, belgeselin yapım aşmasında Cobain’in özel eşyalarına erişim imkanı tanınan Morgen, toplam 107 saatlik kayıt içeren 200 adet kaset bulduğunu söyledi. Bu kasetlerde Kurt Cobain’in bugüne kadar hiç duyulmayan şarkıları yer alıyor. Sadece kendisinin yer aldığı şarkılar haricinde, Courtney Love ve Nirvana’yla yaptığı kayıtların da yer aldığı kasetler, Kurt Cobain’in solo albümünün çıkış noktası olacak.

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