Kurt Cobain'in intihar ettiği evinin yeni fotoğraflar yayınlandı

90′li yılların efsane rock yıldızı Kurt Cobain’in ölümünün 20. yıl dönümüne yaklaşırken sanatçının intihar ederek hayatına son verdiği evinde cekilmiş yeni fotoğraflar yayınlandı.

Olay yerini inceleyen Seattle polisinin 20 yıl önce çektiği ama hiç tab edilmeyen fotoğrafların yayınlanması Kurt Cobain’in hayranlarını yeniden Cobain’in ölümü ile ilgili sorular sormasına yol açtı. Kurt Cobain’in ölümü ile ilgili soruşturmanın yeniden açılacağı söylentilerinin yayılması üzerine, yeni yayınlanan fotoğrafların polisin çektiği çok sayıda fotoğrafın sadece küçük bir bölümü olduğu belirtildi. Soruşturma için olay yerinden yeterince fotoğraf tab edildiği için diğer fotograflara gerek duyulmadığı açıklandı.

İşte 20 yıl önce hayatına son veren Kurt Cobain’in evinde olay sonrası Seattle polisinin çektiği o fotoğraflar: