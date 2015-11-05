Kurt Cobain'in 'depresyon hırkası' açık arttırmaya çıkıyor

Nirvana’nın efsanevi solisti Kurt Cobain’in kendisiyle özdeşleşen‘depresyon hırkası’ açık artırma yöntemiyle satışa çıkıyor. MTV Unplugged’ kaydında akıllara kazınan hırkasının yaklaşık 60 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

7 Kasım’da ‘Icons and Idols’ ismiyle yapılacak açık artırmada, Cobain’in ve Beatles üyesi John Lennon’un bir tutam saçıyla birlikte, bir başka Beatles üyesi Ringo Starr’ın davul derisi, Elvis Presley’nin altın kaplama piyanosu ve Micheal Jackson’un‘Thriller’ videosunda kullandığı takma diş de satışa çıkacak.