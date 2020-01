"Kurt Cobain'i CIA öldürdü" iddiası

Ölümünden 22 yıl sonra Nirvana grubunun efsanevi solisti Kurt Cobain'in intihar etmediği, ABD istihbaratı tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

The Sun'ın haberine göre yazar, uyuşturucu bağımlısı olan Cobain'in 1994 yılında kendini vurarak intihar ettiği haberlerine alternatif bir açıklama getirdi.

John Potash, "Drugs as Weapons Against Us" adlı kitabında, Nirvana'nın 27 yaşında hayatını kaybeden solistinin uyuşturucu bağımlısı haline getirildikten sonra ABD istihbarat yetkilileri tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Potash, "Kanıtlar, ABD istihbaratının Cobain'i, eroin kullanımını teşvik etmek için kullandığını gösteriyor" dedi.

ABD'li yazar, "Baskı altına alınmış kanıtlar, ABD istihbaratının Cobain'in radikal sol görüşünden ve uyuşturucu kullanmayı bıraktığında üstü kapalı bir şekilde uyuşturucu kullanmamayı teşvik edeceğinden dolayı ölümünü planladığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Potash, "Bir eroin bağımlısı olan Kurt Cobain, bu trendin popüler olmasına yardım ediyordu. Ayık bir Cobain bu trendi tersine çevirebilirdi, aynı zamanda radikal sol görüşleri de etkiliydi" dedi.

Daily Star, Cobain'in yanı sıra John Lennon, Jimi Hendrix ve Tupac gibi efsanevi müzisyenlerin de ABD'de sol politikaları yaygınlaştırmalarını önlemek amacıyla CIA'in hedefinde olduğunu iddia etti.