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Kültür-Sanat

Kurt Cobain, ölümünün 21. yılında solo albümle geri dönüyor

Universal Music, Nirvana'nın efsanevi solisti Kurt Cobain'in hiç yayınlanmamış şarkılardan oluşan bir albüm çıkarmak için kolları sıvadı

13 Ağustos 2015 00:21

Universal Music, kısa bir süre önce yayınlanan Kurt Cobain belgeseli Montage of Heck'in DVD/Blu-ray olarak çıkışına denk gelecek şekilde, Cobain’in hiç yayınlanmamış şarkılardan oluşan bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Plak şirketi, henüz ismi belli olmayan solo albümün 6 Kasım'da çıkacağını duyurdu.

Belgeselde kullanılan bütün müziklerin albümde yer alacağını belirten şirket, bunlara ek olarak bir düzine şarkı, "ses montajı" ve hatta bir komedi skecinin daha olacağını söyledi. Tüm bu yeni materyal, Cobain'in kişisel arşivinde saatler süren bir didikleme sonucu ortaya çıkarıldı.

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Kurt CobainUniversal Musicnirvana

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