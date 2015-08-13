Kurt Cobain, ölümünün 21. yılında solo albümle geri dönüyor

Universal Music, kısa bir süre önce yayınlanan Kurt Cobain belgeseli Montage of Heck'in DVD/Blu-ray olarak çıkışına denk gelecek şekilde, Cobain’in hiç yayınlanmamış şarkılardan oluşan bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Plak şirketi, henüz ismi belli olmayan solo albümün 6 Kasım'da çıkacağını duyurdu.

Belgeselde kullanılan bütün müziklerin albümde yer alacağını belirten şirket, bunlara ek olarak bir düzine şarkı, "ses montajı" ve hatta bir komedi skecinin daha olacağını söyledi. Tüm bu yeni materyal, Cobain'in kişisel arşivinde saatler süren bir didikleme sonucu ortaya çıkarıldı.