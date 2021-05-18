Kurt Cobain'in saçları açık artırmada 14 bin dolara satıldı

Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'e ait saç teli, açık artırmada 14 bin dolara satıldı.

TMZ'de yer alan habere göre, Nirvana'nin solisti Kurt Cobain'e ait plastik içinde saklanan saç telleri satışa çıktı.

Cobain'in satışa çıkan saç teli, 1989 yılında Nirvana'nın meşhur "Bleach" turnesinde kesildi. 14 bin dolara saç telini satın alan kişi, Cobain'in saçının kesildiği ana dair fotoğrafları da aldı.

Saç telinin bir önceki sahibi, "En fazla tarihi saç teline sahip olan kişi" olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmişti.