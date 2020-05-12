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Dünya

Kurt Cobain'in 'MTV Unplugged' konserinde kullandığı gitar açık artırmayla satılacak

12 Mayıs 2020 12:12

T24 Dış Haberler

Nirvana grubunun solisti ve gitaristi Kurt Cobain'in "MTV Unplugged" konserinde kullandığı gitar açık artırma ile satılacak. 

Önümüzdeki ay yapılacak etkinlikte yeni bir sahip bulacak gitarın en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Nadir bulunan D-18E gitarı Cobain, 1994'te intihar etmeden yaklaşık 5 ay önce verdiği ünlü akustik MTV konserinde kullanmıştı.

Açık artırmanın yapılacağı Julien's Auctions'ın sahibi Darren Julien yayımladığı basın açıklamasında, "Bu önemli gitar, Rock tarihinin en ilham verici müzisyenlerinden birinin, en iyi performanslarından birinde çalmasıyla tarihe geçti" ifadelerine yer verdi.

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