Kurt Cobain'in kendini resmettiği çizim 281 bin dolara satıldı

Grunge müzik grubu Nirvana'nın vokalisti müzisyen Kurt Cobain'in kendini resmettiği çizim, Julien's Müzayede Evi'ndeki açık artırmada, 281,250 dolara satıldı.

281,250 dolara satılan çizim için daha önce belirlenen tahmini satış fiyatı 10 bin ABD doları olarak hesaplanmıştı. Böylece çizim, tahminlerin 28 kat fazlası bir fiyata alıcı buldu.

Nirvana'nın 1992'de "Nevermind" albümü için çıktığı turne sırasında Singapur'da fotoğraf sanatçısı Jacque Chong'e armağan edilen ve Cobain'in "TNT Music Centre"ın antetli kağıdı üzerine yaptığı çizimde, Cobain gitarı ile görülüyor. Resmin hemen yanında, "Nasıl çalacağımı bilmiyorum ama umurumda değil" ifadelerinin yer aldığı çizim, "Rock Yıldızı Kurdt Kobain" şeklinde imzalanmış.