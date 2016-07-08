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Kürt çiftçiye zorla Atatürk büstü öptürenlere 19 yıl hapis istemi

İbrahim Çay için de 'örgüt propagandası' yapmaktan 5 yıla kadar hapis istendi

08 Temmuz 2016 18:59

Muğla’da Kürt çiftçi İbrahim Çay'a zorla Atatürk büstü öptürüldükten sonra linç etmek isteyenler hakkında 4 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İbrahim Çay için de 'örgüt propagandası' yapmaktan 5 yıla kadar hapis istendi.

İddianameye göre paylaşımları gören komşuları Mehmet A. Y., Çağatay Ş., Hakan T. ve İlker A.; İbrahim Çay'ı evini basarak tekme, tokat ve sopalarla dövdükten sonra zorla araçlarına bindirdi. Kumluova’ya götürülen Çay'a Atatürk büstü öptürüldü ve büstten indirildikten sonra bir süre daha dövüldü.

Hürriyet'in İsmail Saymaz'ın haberine göre; İbrahim Çay'ı döven 7 saldırgan hakkında “cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından 4 yıldan 19 yıl; İbrahim Çay hakkında ise “terör örgütü propagandası” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

 

Jandarma görevlileri hakkında kovuşturmaya yer yok

 

İbrahim Çay'ı meydanda döven 14 kişi ve görevini yerine getirmediği iddia edilen jandarma görevlileri hakkında ”delil bulunamadığı” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Bu arada İbrahim Çay'ı, kendisini dövüp zorla ilçe merkezine götüren Hakan T.’a telefonda, “Siz beni öldüremediniz, ben sizi öldüreceğim. Kumluova’nın giriş çıkışlarını çok iyi biliyorum. Beni linç etmek isteyen herkesi öldüreceğim” dediği iddiasıyla dava açıldı.

Çay, ifadesinde, T.’un 8 yıllık komşusu olduğunu belirterek, “Telefonla aradığım doğrudur. Ancak tehdit etmedim. ‘8 yıl komşuluk yaptık, birlikte yiyip içtik, neden böyle yaptınız’ diye sordum” dedi.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Nisan’da biten davada, İbrahim Çay'ın telefonla araması yeterli delil sayılarak, “tehdit” suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi, ceza ertelendi.

 

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