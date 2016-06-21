Dövülerek Atatürk büstü öptürülen Kürt esnafa 5 ay hapis, linççiler beraat etti!

Muğla’da zorla Atatürk büstü öptürüldükten sonra linç edilmek istenen İbrahim Çay'a kendisini linç etmek isteyen Hakan Tosun'u olay sonrası 'tehdit' ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verildi.

Çay hakkında ayrıca Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinde giydiği yöresel kıyafet gerekçe gösterilerek terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla dava açıldı.

Öte yandan Çay'ı linç edenler arasında bulunduğu iddia edilen 16 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

Burak Şefkat’in Evrensel’de yer alan haberine göre, takipsizlik kararı verilen 16 kişinin dışında yer alan 7 kişi hakkında ise Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinde "konut dokunulmazlığını ihlal, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dava açıldı.

Fakat 6. Asliye Ceza Mahkemesinde aynı zamanda Çay hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle de dava açıldığı için İbrahim Çay hem şüpheli hem davacı konumunda bulunuyor.