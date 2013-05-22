Kürt Çalışmaları Konferansı'nın tarihi belli oldu

Kürt Çalışmaları konferansı 25 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe kampüsünde yapılacak. İsmail Beşikçi Vakfı tarafından düzenlenen konferansın çağrı metini şöyle:

Akademinin sınırlılıkları, bilimsel yaklaşımdan uzak devletçi bakışı, görmezden gelen hatta inkâr eden tavrı nedeniyle Kürtler on yıllarca bilimsel alanın dışında tutuldu. Fakat son yıllarda sosyal bilimler, dil ve Ortadoğu çalışmaları üzerine yapılan konferanslarla Kürtlere dair önemli bir akademik birikim ortaya çıkmakta ve bu tartışmalar vasıtasıyla eleştirel-analitik bir çalışma alanı oluşmaktadır.

İsmail Beşikçi Vakfı ve Bilgi Kültür ve Düşünce Topluluğu’nun düzenleyeceği Kürt Çalışmaları Konferansı üç oturum şeklinde yapılacak. Açılış konuşmalarının ardından ilk oturum Ortadoğu ve Kürtler başlığını taşıyor. Bu oturumda “Kürdistan Yerel Yönetimi, Ortadoğu’da Demokrasi için Mücadele ve Direniş”, “Süreç, Mecburiyetler, İmkanlar ve Riskler”, “Suriye Kürdistan’ında Toplum, Siyaset, Devlet” ve son olarak “Ortadoğu Denkleminde PKK” konularında sunumlar yapılacaktır. İkinci oturum konferansa da ismini de veren Kürt Çalışmaları Üzerine olacak. Bu oturumda da “Üç Kafkas Cumhuriyetinde Eğitim ve Yayıncılık”, “Kürt Çalışmaları Alanının Gelişimi ve Özerkleşmesi” ve son olarak “Kürt Çalışmaları Ağı ve Kürt Çalışmalarının Durumu” ikinci oturumun konu başlıklarını olacak. Son oturum ise dil çalışmalarına odaklanacak: Mem û Zîn’de Kimlik İnşası”, Ebdul Rehim Rehmi Hekarî’nin Modern Kürt Tiyatrosu ve Şiirinin Ortaya Çıkışındaki Rolü”, " ‘Gizli Senaryolar’, Duygular, Tarih-Biliş: Dengbej Resoyu Dinlemek“ ve son konu başlığı “Gerçek ya da Hayal; Kürtçe Romanda Vatan Resmi” ile konferansın üçüncü ve son oturumu olacak.