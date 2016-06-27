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Kürt boksör, Alman milyarderin kızıyla nişanlandı

Geçtiğimiz aylarda kıtalararası orta sıklet maçında HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'la birlikte ringe çıkan boksör İsmail Özen Alman milyarder Michael Otto'nun kızıyla nişanlandı

27 Haziran 2016 23:59

Geçtiğimiz aylarda kıtalararası orta sıklet maçında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la birlikte ringe çıkan, Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan ve aslen Tuncelli olan İsmail Özen, Otto Versand markasının sahibi Alman milyarder Michael Otto’nun kızı Janina Otto ile nişanlandı.

Rudaw'ın haberine göre, İsmail Özen, 1 buçuk yıldır birlikte olduğu Janina Otto ile nişanlandığını ve bu yıl içerisinde de evleneceklerini söyledi.

 

"Milyarder baba istemiyor"

 

Geçtiğimiz günlerde Almanya’nın en büyük yayın organlarından Bild‚ "Milyarder baba nişan istemiyor, nişan bozuldu" diye yazmıştı.

Aslen Tuncelili olan İsmail Özen, “Eldivenlerim 157 bin euroya satıldı. Maçtan gelen geliri dediğimiz gibi Cizre, Sur ve Yüksekovalı ailelere bağışladık” ifadelerini kullandı.

Son maç sonrası açıklamaları nedeniyle “terör örgütü propagandası” ve “terör örgütüne yardım etmek” suçundan hakkında soruşturma açıldığını söyleyen İsmail Özen, “Şu anda Türkiye’ye gidemiyorum ama en kısa zamanda gideceğim” dedi.

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İsmail ÖzenMichael OttoSelahattin DemirtaşAlman milyarderkürt boksörTunceli

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