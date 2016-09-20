Kürt aydını Musa Anter öldürüldüğü yerde anıldı

Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter, 24 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği yerde anıldı. Diyarbakır'da, aralarında Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı, sevenleri ve yakınları Musa Anter'in vurulduğu yer olan Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde anma etkinliği düzenlemek istedi. Emniyet birimleri gösteri ve yürüyüş yasağını hatırlatarak eylemin kanunsuz olduğunu ileri sürse de bir süre sonra polis, anmanın yapılmasına izin verdi.

Diyarbakırlılar, Musa Anter'in vurulduğu yere kadar alkışlarla ilerledi. Anter'in vurulduğu yerde bir konuşma yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak, "Ape Musa ile birlikte çalışma şansına sahip olmuş bir insan olarak ondan ne kadar çok şey öğrendiğimizi burada ifade etmek istiyorum. Onu kaybetmek tabi ki çok büyük bir kayıptı. Hepimiz için çok büyük bir üzüntü kaynağıdır" dedi.

Anter'in oğlu Dicle Anter ise, babasının öldürülmesinin üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Neredeyse çeyrek asırlık bir zaman. 20 Eylül babamın anması ve 20 eylül Musa Anter'in gazetesine destek veren kişilerin yargılanma günü olarak tarihe geçecektir. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından grup, Musa Anter'in vurulduğu yere karanfiller bıraktı.

"Gözyaşlarından kahkahalar süzülürdü"

Musa Anter, Türkiye İşçi Partisi üyesi, Devrimci Doğu Kültür Ocakları, Halkın Emek Partisi, Mezopotamya Kültür Merkezi ve İstanbul Kürt Enstitüsü'nün kurucularındandı.

24 Ocak 1993’te aracına bomba konularak öldürülen gazeteci Uğur Mumcu da Musa Anter için, “Kendi davasının inançlı, dirençli ve yürekli bir savaşçısıydı. Aziz Nesin’in kendi yaşamını anlatırken yazdığı gibi Musa Anter de ‘gözyaşlarından kahkahalar süzen’ kişilikte bir insandı” diye anlatmıştı.

Aygan: JİTEM'in en büyük eylemiydi

Anter, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'ın Seyrantepe Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda sol bacağına iki, kalbi ve kafasına birer kurşun sıkılarak öldürülmüştü. Musa Anter'in yanında bulunan gazeteci ve yazar Orhan Miroğlu saldırı sırasında yaralanmıştı.

JİTEM adına çalıştığı ileri sürülen Abdülkadir Aygan, Musa Anter cinayeti için “En büyük eylemimizdi” demişti.

2005 yılında yazdığı kitapla Musa Anter cinayetini anlatan Aygan, PKK’den kaçarak 5 yıl cezaevinde geçirdiği süre sonunda, Cem Ersever'in girişimiyle JİTEM içinde çalışmalarda bulunduğunu açıklamıştı.

Aygan, şunları söylemişti:

"Hamit, Musa Anter'in kaldığı otele gönderilerek, 'Hogir sizi bir evde bekliyor' diyerek otelden çıkarttı. Ben ve Hogir, Seyrantepe'de bekliyordum. Yeşil ve Mustafa Deniz, bizden biraz ileride bekliyordu. Hamit Musa Anter'i getirecekti, Hogir de öldürecekti. Ancak, bir süre sonra siren sesleri gelince aracımıza binerek JİTEM'e gittik. Bir süre sonra Hamit gelince, 'İş tamam' dedi. 'Neden yanımıza getirmedin' deyince, 'benden şüphelenince yolda indirdim 'öldürdüm' diye cevapladı.”