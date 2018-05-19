Kürt aktivist Nurcan Baysal, Risk Altındaki İnsan Hakları Savunucuları Ödülü'nü aldı

Front Line Defenders'in Risk Altındaki İnsan Hakları Savunucuları Ödülü'ne bu yıl Kürt gazeteci, yazar ve aktivist Nurcan Baysal layık görüldü.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yardımcısı Kate Gilmore, İrlanda'nın Dublin kentinde düzenlenen törenle Baysal'a ödülünü verdi.

Baysal, 2016 yılında PKK'ya karşı yürütülen kent operasyonları sırasında sokağa çıkma yasakları uygulanan kentleri ziyaret etti ve buralarda yaşanan hak ihlalleri iddialarını belgeledi. Nurcan Baysal bu çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Baysal'ın ödül töreninde yaptığı konuşma Bianet internet sitesinde yer aldı:

"Kürtler ve Türkiye olarak çok karanlık günlerden geçiyoruz. Bu karanlığa rağmen hala insan hakları, barış ve demokrasi için mücadele eden insanlar var. Şırnak'ta, İstanbul'da, Diyarbakır'da, İzmir'de, Cizre'de… isimsiz kahramanlar var. Bu insanların bazıları insan hakları ihlallerini kaydediyor, bazıları işkenceyi durdurmaya çalışıyor, bazıları şiddet mağdurlarına hukuki destek veriyor ve bazıları yerden ölü bedenleri kaldırıyor.

"Bu ödülü, bu isimsiz kahramanlar ve Türkiye'deki ve özellikle Kürdistan'daki tüm insan hakları savunucuları adına kabul ediyorum. Bu ödülü, Türkiye'deki karanlığı aydınlatmak için mücadeleye devam eden insanlar adına kabul ediyorum. 'Bir daha asla'nın mümkün olduğuna inanmak istiyorum. Bu zalim hükümetlere güç vermeyi bırakalım. Gözlerimizi bu suçlara, insanlığa karşı işlenen suçlara karşı kapatmaya son verelim. 'Bir daha asla'yı gerçekten bir daha asla yapalım! Azadî nezi ke!"