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'Kurt' 20 milyonluk uyuşturucu yakaladı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpek ‘Kurt’ yardımı ile yapılan aramada, piyasa değeri 20 milyon TL olan 98 kilo eroin yakalandı

25 Şubat 2018 22:27

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpek ‘Kurt’ yardımı ile yapılan aramada, piyasa değeri 20 milyon TL olan 98 kilo eroin yakalandı. 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde şüphe üzerine M.K. (33) idaresindeki 34 BAG 867 plakalı otomobil durduruldu. Otomobil içerisindenarkotik dedektör köpeği \'Kurt\' ile arama yapıldı. Otomobilin bagaj kısmında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 118 paket halinde 98 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü ile birlikte yanındaki Y.Y. (33) gözaltına alındı. Narkotik köpeği \'Kurt\' yakaladığı eroinlerin önünde zafer pozu verdi.

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