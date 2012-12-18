Kürsünün işgal edildiği 'iç tüzük' için masaya oturuldu

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP’nin kürsü işgaline neden olan Meclis’in Anayasa’sı olarak bilinen ‘iç tüzük’ değişikliği için masaya oturuldu. CHP, AKP tarafından verilen, genel kurulda bekleyen iç tüzüğün geri çekilmesini istedi. Komisyon, yarın yapacağı toplantıda, izleyeceği yol haritasını belirleyecek.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, iki meclisli sisteme göre hazırlanan 39 yıllık TBMM İçtüzüğü'nün bütünlüğünün bozulduğunu ve ihtiyaçları karşılama imkanı olmadığını belirterek, Meclis'in daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak yeni bir İçtüzüğü bu dönem gerçekleştirme imkanı olacağına inandığını söyledi.

TBMM Başkanı Çiçek, TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Çiçek, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni İçtüzük yapılmasıyla ilgili olarak siyasi parti gruplarının görevlendirdiği 8 milletvekiliyle ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini, tekliflerini olumlu karşıladıkları için siyasi parti genel başkanlarına ve grup yöneticilerine teşekkür etti.

'Yeni İçtüzük yapılması, bugünün meselesi değil'

''Aslında yeni İçtüzük yapılması, bugünün meselesi değil'' diyen Çiçek, geçen dönemde 4 siyasi partinin Meclis'in daha etkin ve verimli yasama ve denetim faaliyetini sürdürmek için yeni İçtüzük yapılması konusunda mutabık kaldığını, kurulan komisyonunun 4 ayı aşan süre çalıştığını, bazı ülkeleri ziyaret ederek uygulamaları yerinde gördüğünü hatırlattı. Komisyonun bir taslak metin de hazırladığını kaydeden Çiçek, ancak yürürlüğe giremediğini anlattı.

Çiçek, “Şimdi, bir taraftan anayasa çalışmasını sürdürüyoruz, öbür taraftan Meclis'in daha etkin ve verimli çalışmasına imkan verecek İçtüzüğü, inanıyorum ki siyasi partilerimiz, görevlendirilen değerli arkadaşlarla bu dönem bunu gerçekleştirme imkanı olur. Görevlendirilen milletvekillerimizin hepsi Parlamento'da görev yapmış, grup başkanvekilliği yapmış ve yapmakta olan arkadaşlarımızdır. Tecrübeleri var, İçtüzük uygulamalarının sıkıntılarını yakinen biliyorlar. Bu da önemli şanstır diye düşünüyorum.''