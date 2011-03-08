-KURŞUNSUZ BENZİNE 8 KURUŞ ZAM ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin (TÜPRAŞ), dün akşam rafineri fiyatında yaptığı düzenlemenin ardından, dağıtım şirketleri de, akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan benzinlerin satış fiyatını bugünden geçerli olmak üzere litrede ortalama 8 kuruş artırdı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden Petrol Ofisi (PO) bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara'da 4,08 liradan 4,16 liraya, İstanbul ve İzmir'de 4,07 liradan 4,15 liraya, Van'da ise 4,17 liradan 4,25 liraya yükseldi. OPET ve BP bayilerinde zam sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,16 lira, İzmir'de 4,15 lira, Van'da ise 4,26 liraya çıktı. 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi Ankara ve İstanbul'daki Shell bayilerinde 4,16 lira, İzmir'de 4,15 lira, Van'da 4,24 liradan satılıyor. 97 oktan kurşunsuz benzin ise zam sonrası litrede 4,17 lira ile 4,30 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı.