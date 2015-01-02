Kurşunlu Şelalesi'ni kaçak sondajlar kuruttu iddiası

Antalya'da dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi, kaçak sondaj yapılarak besleyen su kaynaklarının tarımsal sulamada kullanılıyor olması nedeniyle kurumaya yüz tuttuğu iddia edildi. Geçen Temmuz ayında kapasitesi yüzde 10’a kadar düşen Kurşunlu Şelalesi’nde Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında su seviyesi ciddi oranda azaldı. Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü, şelalenin su seviyesinde yüzde 90’a varan kaybın nedenlerine yönelik yaptığı incelemede, şelaleyi besleyen su kaynakları üzerinde kurulmuş çok sayıda kaçak sondaj belirlendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çınar'ın haberine göre, özellikle yaz döneminde kaçak sondajla elde edilen suyun tarımsal sulamada kullanılıyor olmasının, şelalenin kurumasına yol açtığı saptandı.

Günde en az 1500 ziyaretçi

Bu büyük sorunun, şelaledeki doğal hayat başta olmak üzere turizmi de olumsuz etkilediği belirtildi. 2 kilometrelik kanyonda 18 metrelik büyük şelalenin yanı sıra, küçük şelalecikler, birbirine bağlı 7 küçük göletten oluşan Kurşunlu Şelalesi, toplam büyüklüğü 394 hektarlık alanı kapsayan Milli Park konumunda. Yaz dönemi günde en az bin 500 kişinin ziyaret ettiği şelale, hem yaz hem de yılın diğer aylarında Antalya’nın en çok ilgi gören doğal turizm alanlarının başında geliyor.

Zengin doğal yaşam

Zengin bitki topluluğu, su ve kaya formları, 200 yıllık su değirmeni ve orman dokusuyla eşsiz bir doğal alana sahip Kurşunlu Şelalesi’nde ağırlıklı kızılçam olmak üzere doğu çınarı, defne, harnup, yabani zeytin, sakız, söğüt ve incir ağaçları bulunuyor. Mersin, alıç, zakkum, böğürtlen, yabani gül, sütleğen, ılgın, ladin, kermes meşesi, kekik, yabani nane, kayıt, eğrelti ve sarmaşıkların alt florayı meydana getirdiği şelalede topalak, su nanesi, kamış, su avizeleri, nilüfer gibi su bitkilerini görmek mümkün. Milli park içinde yabandomuzu, tilki, tavşan, sincap, yarasa, ibibik, ağaçkakan, üveyik, sazan, su kaplumbağası gibi yaban hayvanlarıyla köpek, yılan ve kertenkele yaşıyor.

Küçük Aksu Barajı kurtaracak

Devlet Su İşleri ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Küçük Aksu Barajı’nın inşaatına ise başlanıldı. Yaklaşık 12 kilometrelik bir hatla barajdan şelaleye özellikle yaz döneminde su aktarılacak. Toplam 10 milyon lira bedelli projenin 2016 yılında tamamlanması hedefleniyor. Baraj ve şelaleyi besleyecek hat projesi tamamlandıktan sonra su sorunu yaşanmayacağı öngörülüyor.