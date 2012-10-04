Kurşunlu Şelalesi'nde kuraklık tehdidi

Antalya, kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta yer alan Kurşunlu Şelalesi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Şelalenin suyu yüzde 80 oranında azaldı.

Antalya İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6’ncı Bölge Müdürü Osman Yılmaztürk, Kurşunlu Şelalesi’nin su havzasında ister yasal, ister kaçak yollarla kurulan su sondajlarının, şelalede suyun azalmasına neden olduğunu belirtti. Yılmaztürk, 18 metre yükseklikten dökülen ve küçük şelaleciklerle 7 küçük göletin birbirine bağlandığı tabiat parkında suyun yüzde 80 oranında azaldığını kaydetti. Osman Yılmaztürk, "Krize doğru giden bir azalma var. Kurşunlu Şelalesi’nin ekosistemi suya bağlı. Bu azalmayla giderse oradaki habitat yok olacak. Kurşunlu Şelalesi ekosistemi su olmazsa yaşayamaz" dedi.

Tavşan, sincap, yarasa, ibibik, ağaçkakan, üveyik, sazan, su kaplumbağası, yılan ve kertenkeleden oluşan faunayı tehdit eden su azalmasının her yıl bir krize doğru ilerlediğini belirten Bölge Müdürü Yılmaztürk, suyun şelalenin yer aldığı 2 kilometrelik kanyondan çekilmesinin geri dönüşü olmadığını aktardı.

Mevcut sorunla ilgili Devlet Su İşleri 13’üncü Bölge Müdürlüğü ile bağlantıya geçtiklerini belirten Yılmaztürk, ilk görüşmelerden olumlu sonuç alamadıklarını söyledi. Düden Şelalesi’nin suyunun 5’te 1’inin Kurşunlu havzasına yönlendirilmesiyle bölgenin kurtulacağını savunan Yılmaztürk, "Sorunu şimdi Antalya Valiliği düzeyine taşıdık. Gerekirse bakanlık nezdinde de girişimde bulunuruz. Ne pahasına olursa olsun Kurşunlu Şelalesi’ni kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.

Yılmaztürk, Valilik düzeyindeki girişimlerin ardından Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu başkanlığında bir çalışma birimi kurulduğunu anlattı. Osman Yılmaztürk, "Karacaören’den Düden Şelalesi’ne kotlarıyla birlikte tüm su kaynakları, hepsi araştırılıyor. Akşamdan sabaha veya birkaç yıllık bir düzenlemenin değil, bölgeyi kurtaracak bir çalışmanın ortaya çıkması için çalışıyoruz" dedi. (radikal.com.tr)