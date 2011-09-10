Kurşun yediği yerden simsiyah saç çıktı!

T24 - Uğradığı saldırıda başından yaralanan İbrahim Tatlıses’in Almanya’da geçirdiği kafatası operasyonun ardından bir sürpriz yaşandı.





Bilindiği gibi Tatlıses’in parçalanan kafatasındaki kemikler, eski işlevini yerine getirmesi için muhafaza amaçlı karın bölgesinde deri altına yerleştirilmişti. Almanya’da bu kemikleri çıkaran doktorlar, kurşunun çökerttiği bölgeye monte etmek istedi ancak iyi sonuç alınamayacağı gerekçesiyle plastik cerrahi yöntemi uygulandı.





Bu aşamadan sonra beklenmeyen bir gelişme oldu. Tatlıses’in kafasında tüm bölgelerde bembeyaz saç çıkarken, bu bölgede simsiyah saç çıkmaya başladı. Tatlıses’in siyah saçı gördüğünde çok keyiflendiği, sık sık bu bölgeye baktığı öğrenildi.







