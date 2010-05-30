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Yaşam

Kürşat Tüzmen'den 'My Way'

Mersin'e, sanatçı Ferhat Göçer'in ısrarlarına dayanamayan Kürşad Tüzmen, İngilizce My Way şarkısını okuyan sanatçıyla düet yaptı.

30 Mayıs 2010 03:00

T24 - Mersin'e, sahnedeki ses sanatçısı Ferhat Göçer'in ısrarlarına dayanamayan Kürşad Tüzmen, İngilizce My Way şarkısını okuyan sanatçıyla düet yaptı.

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Mersin'de Birecikliler Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen kuruluş yıldönümünde sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Düzenlenen sıra gecesi sonrası sahne alan sanatçı Göçer yaklaşık 2 saat sahnede kalarak hayranlarına sevilen parçalarını sundu. Göçer, kendisini dinleyenler arasında bulunan Eski Devlet Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'i görünce, birlikte Frank Sinatra'nın unutulmaz eseri ''My Way'' adlı şarkıyı söylemeye davet etti.

Göçer'in ısrarını kıramayan Tüzmen, sahneye geldi. Çebindeki malzemeleri çıkaran Tüzmen, Göçer'e eşlik etti. Tüzmen'in şarkıyı okurken Ferhat Göçer'e ayak uydurmakta zorlanmadığı görüldü.

Konsere Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile çok sayıda davetlinin katıldı. Etkinliğin sonunda ise çiğ köfte ikram edildi.



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