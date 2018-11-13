Bir süredir kanser tedavisi gören yazar, gazeteci ve akademisyen Kürşat Bumin hayatını kaybetti. Ailesi, 71 yaşındaki Bumin’in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bumin’in cenazesi perşembe günü öğle namazını müteakiben Bebek Camii’nden İzmir’e uğurlanacak. Burada, Alsancak Hocazade Camiisi’nde düzenlenecek törenden sonra toprağa verilecek.

TIKLAYIN - 'Yeni Şafak'ın sahibi Albayrak askere direndi, ama hamasete direnemedi'

Kürşat Bumin kimdir?

Kürşat Bumin, 1947 yılında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğdu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. 1972- 1980 yılları arasında Paris’te siyaset felsefesine ilişkin çalışmalar yaptı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı. 10 yıl Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Medya eleştirilerini içeren “MedyaKronik” isimli kitabını öğretim görevlisi olarak bulunduğu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde verdiği derslerin hazırlıkları ve notlarıyla meydana geldi.

“MedyaKronik” isimli internet sitesinin kurucularından. Ayrıca Ali Sirmen ile birlikte SkyTürk kanalında bir televizyon programı sundu.

Tülin Bumin ile evli olan Kürşat Bumin, 3 nisan 2013 tarihinde AKP hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil Şnsanlar listesine Karadeniz Bölgesi Temsilcisi olarak girdi.

Kitapları:

1981 – Sivil Toplum ve Devlet

1983 – Batı’da Devlet ve Çocuk

1986 – Demokrasi Arayışında Kent

1997 – Okulumuz, Resmi İdeolijimiz ve Politikaya Övgü

1998 – MedyaKronik

2002 – Hukuksuzluğun Günlüğü

2002 – Otoriter Demagoji Farklı Ol, Benim Gibi Ol