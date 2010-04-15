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Yaşam

Kürşat Başar ve Tuna Kiremitçi Cumhuriyet'te

Yazar Kürşat Başar ve Tuna Kiremitçi Cumhuriyet’in yazar kadrosuna katılıyor.

15 Nisan 2010 03:00

T24- Yazar Kürşat Başar ve Tuna Kiremitçi Cumhuriyet’in yazar kadrosuna katılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Süheyl Batum'un da Cumhuriyet'e ailesine katılacak yeni isimler arasında olduğu belirtiliyor.  

 Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’ın yerine Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’in getirileceğinin açıklanmasının ardından Cumhuriyet'teki yeniden yapılanma süreci devam ediyor.

Cumhuriyet gazetesinde geçen hafta başlayan yeniden yapılanma hız kazandı. Geçen hafta cezaevinde bulunan Mustafa Balbay'ın yerine Akşam gazetesinden Utku Çakırözer transfer edimiş ve Ankara temsilcisi olarak atanmıştı. Bu arada gazetede bölge temsilciliklerinin yeniden yapılandırılmasına karar verildi ve köşe yazarı olarak üç yeni isimle anlaşıldı...

 Süheyl Batum, Kürşat Başar ve Tuna Kiremitçi'yle el sıkışıldı, bu üç isim artık Cumhuriyet'te düzenli olarak yazmaya başlayacak. Kısa süre önce İclal Aydın'a kızarak Vatan'dan ayrılan Kiremitçi'yle birlikte, Batum ve Başar'ın ilk yazıları da pazartesi günü yayınlanacak...

 

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