Kürşat Ayvatoğlu'nu belediyeye sokan kişi olmakla gündeme gelen eski başkan Tahsin Babaş’ın ismi silahlı yaralama davasında geçiyor

Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri basına sızan ve ev hapsi cezası alan AKP Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'nu belediyeye sokan isim olan eski Kastamonu Belediyesi Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın ismi son günlerde ayrıca silahlı yaralama davasında geçiyor.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Ramazan Ahlatçoğlu, 2017'de dönemin Kastamonu Belediye Başkanı Babaş'ı Facebook üzerinden yolsuzlukla suçladı. Babaş'ın korumaları Suat Babaş ve Eldar Alızada ile yanlarında bulunan 2 kişi 15 Temmuz 2017'de Ahlatçıoğlu ile konuşmak için Deniz Yıldızları Gençlik ve Eğitim Derneği'ne gitti. Başkanın akrabası da olan Suat Babaş küfür edip silahı çekti. Çıkan çatışmada Ahlatçıoğlu, Bülent Keti ve başkanın korumaları yaralandı. Vücuduna saplanan 3 kurşun Keti'yi tekerlekli sandalyeye mahkum bıraktı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Babaş, Alızada, Ahlatçıoğlu ve Aykut Can'a dava açıldı. Savcılık, tüm sanıklara kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmaktan ceza verilmesini istedi.

Babaş ifadesinde “Başkan akrabam olmasından dolayı bana, kendisinin zor bir süreçten geçtiğini, hakkında olumsuz söylemlerin olabileceğini söyledi. Olumsuz söylemde bulunan olduğunda yanına giderek, neden bu şekilde söylemde bulunduğunu sorup öğrenmemiz gerektiğini söyledi” dedi.

Karar duruşması 8 Nisan'da.