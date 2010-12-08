-KÜRŞAD TÜZMEN'İN BABA ACISI ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in babası Nuray Tüzmen, (72) toprağa verildi. Nuray Tüzmen'in Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Tüzmen ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanları Hayati Yazıcı ve Faruk Çelik, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nuray Tüzmen, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.