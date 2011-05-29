-KÜRŞAD TÜZMEN BODRUM'DA DALIŞ YAPTI BODRUM (A.A) - 29.05.2011 - Eski Devlet Bakanlarından, AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, 13. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda denize açılarak dalış yaptı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) ev sahipliğinde, Dünya Sualtı Federasyonunca (CMAS) Bodrum açıklarında düzenlenen şampiyona kapsamında Bodrum'a gelen Tüzmen, TSSF Başkanı İnkılap Obruk ve şampiyonaya katılan sporcularla bir süre sohbet etti. Milli Takım sporcularıyla fotoğraf çektiren Tüzmen, Obruk ile birlikte tekneyle açıldı. Bodrum açıklarında dalış yapan Tüzmen, daha sonra gazetecilere açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, ''Benim dürüstlüğümü bütün oradaki şahitlerin huzurunda söyledi. 'Ben sizi çok dürüst tanırım' dedi. 'Ben de sizi dürüst biliyorum' dedim. Tutup da ondan sonra 'bazı bakanlar geliyor bana yalvarıyorlar, dürüst olduklarını söylememi istiyorlar' deyince, kendisine yakışmayan ifadeler kullandı, maalesef ben de bana yakışmayan bir ifade kullanmak durumunda kaldım. Ondan sonra kesildi zaten. Gönül isterdi ki olmasın. Benim herhangi bir sıkıntım yok. Kendisine sarıldım ve öptüm o gün ama daha sonra böyle birkaç yerde, mitinglerde göndermeler yapınca bu sefer tabii ben de kendi metotlarımla seçim meydanlarında, miting meydanlarında meze olmamı engelledim'' dedi. Yaşanan olayın kendisini de üzdüğünü dile getiren Tüzmen, ''Benim için olay bitmiştir. Bizi zaten bütün Türkiye, bütün dünya tanıyor. Benim herhangi bir şekilde Türkiye'de kendini ispatlamamış insanlardan dürüstlük belgemi almam diye bir şey söz konusu değil. Ben kendimi biliyorum, bütün dünya da beni biliyor. Burada uluslararası bütün camianın içerisinde bizim kendimize göre bir ismimiz var. Dolayısıyla böyle bir şey olmasaydı daha iyi olurdu ama oldu'' diye konuştu. Türkiye'de seçime sayılı günler kala liderlerin birbirlerine karşı sevgi ve hoşgörü içerisinde yaklaşmaları gerektiğini belirten Tüzmen, şunları söyledi: ''Şimdi liderlerin de bence biraz daha sözcüklerini, kelimelerini düşünerek kullanmaları en güzeli. Çünkü bizler siyaseti belirli bir noktadan sonra bırakacağız. Arkadan genç nesiller geliyor. Bence içinde nükte olmalı siyasetin. Rahmetli Osman Bölükbaşı vardı... Ben hep onu hatırlarım. O kadar güzel karşı tarafa göndermeler yapardı ama süper bir zekası vardı. O zekada o kadar güzel hiciv yapar, o kadar güzel kelimeler kullanırdı ki... Türkiye'de artık sayılı böyle insan var. Mevcut siyasi liderlerde de aynı özellikleri görmek istiyoruz ama yok. Bence seçim ortamına girerken biraz daha yapıcı olabilirler. Ülke için daha güzel örnek teşkil edebilirler. İnşallah onu da yapacaklar diye düşünüyorum.''