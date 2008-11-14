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Yaşam

Kurs ile haklarını öğrendiler

Denizli'de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen ’Kadının İnsan Hakları&

14 Kasım 2008 02:00

Denizli'de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen ’Kadının İnsan Hakları’ eğitimini tamamlayan 21 kursiyere törenle sertifikaları verildi.
 
Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Altın, kadınları hakları konusunda bilgilendirmek için kursu düzenlediklerini belirterek, "Aile içinde yaşanan sıkıntılar sonucunda şiddet olayları yaşanabiliyor. Bu şiddete en fazla maruz kalanlar da kadınlarımız. Bu kurslarla kadınlarımıza haklarını ve başvuracakları yolları öğretmeye çalışıyoruz. Şiddetin ortadan kaldırılması ve sağlıklı bir toplum oluşturulması için kadınlarımızın yanı sıra erkeklerimiz de bilgilendirilmeli" diye konuştu. Vali Yavuz Erkmen’in eşi Nevhilal Erkmen de her kadının hakkını bilmesi ve koruması gerektiğini, bu amaçla düzenlenen eğitim çalışmalarının kadınlar için büyük önem taşıdığını söyledi.

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