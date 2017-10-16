Kurmaylık sorularını sızdıran sanığa 9 yıl hapis

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 'FETÖ' mensuplarına kurmaylık sınavı sorularını sızdırdığı iddia edilen Ergün Yiğiter hakkında 9 yıl hapis cezasına hükmetti.

Yiğiter, "Terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Savcılık mütaalasına karşı diyeceği sorulan Yiğiter, üzerine atılı suçları reddetti. 'FETÖ' üyesi olduğu ve örgüt içinde "Arif K." kod adını kullandığı yönündeki iddiayı da kabul etmeyen Yiğiter, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Kurmay Yüzbaşı Özkan Özgenç'in, "2009 yılında Kara Harp Okulu'na atandığında, Ankara'da, Akif K. isminde örgüt mensubuyla ilişki kurmaya başladığı, kurmaylık sınavlarını ilk girişte kazanamadığı, 2013 yılında ikinci giriş hakkında ise Arif K.'nın kendisini kurmaylık sınavına teşvik ettiği, 2013 yılında sınavı kazandığı, sınavdan 2 ya da 3 gün önce Arif K'nin (abisi) bir üstü konumundaki henüz kimliği tespit edilemeyen Rıfat K. isimli şahsın Arif K.'nın evinde kendisine Kur'an-ı Kerim'e el bastırıp örgütsel yemin metnini okutarak yemin ettirdiği ve harp akademilerine giriş sınav sorularının aynısını test olarak verdiği" yönündeki ifadesini de kabul etmeyen Yiğiter, Özgenç'in bu ifadesini mahkemede reddettiğini aktardı.

Özgenç'in polisin yönlendirmesiyle adresini tespit ettiğini savunan Yiğiter, ByLock kullandığı iddasını da kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, avukatının beyanının ardından Yiğiter'in son sözlerini sordu. Yiğiter, 14 aydır tutuklu olduğunu ve 2 çocuğu bulunduğunu belirterek beraatini istedi.

Mütalaanın ardından kararını açıklayan heyet, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, Terörle Mücadele Kanununa göre sanığın cezasını yarı oranında arttırarak Yiğiter hakkında 9 yıl hapis cezasına hükmetti.