Kürkünü çıkar, işkenceyi gör, vicdanını giy!

Bana Göz Kulak Ol (BGKO) ve PToT işbirliği ile hazırlanan kürk karşıtı kampanya için pek çok ünlü isim kamera karşısına geçti.
Alican Yücesoy, Ayça Varlıer, Bennu Yıldırımlar, Kenan Ece, Levent Üzümcü, Mert Fırat, Özge Özder, Özgün Uğurlu, Özgür Çevik, Serkan Altunorak ve Şebnem Bozoklu‘nun rol aldığı film, insanlık dışı metodların kullanıldığı kürk üretim süreçlerine ve kürk hayvanlarının maruz kaldığı işkencelere dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Herkesi “kürkünü çıkarıp vicdanını giymeye” çağıran film, mesajını çarpıcı bir şekilde iletmeyi başarıyor.
Künye:
Yapım: BGKO Derneği – PToT Film
Yapımcı: Işıl Ege
Yönetmen: Kadircan Kulbay
Oyuncular: Alican Yücesoy, Ayça Varlıer, Bennu Yıldırımlar, Kenan Ece, Levent Üzümcü,Mert Fırat,Özge Özder, Özgün Uğurlu, Özgür Çevik, Serkan Altunorak ve Şebnem Bozoklu
Metin Yazarı: Özge Özder
Müzik: Barış Manisalı
Yapım Ekibi: Berrak Kurdoğlu, Bora Sancak ve İpek Şeşen
Kamera: Muratcan Gökçe
Işık: Selim Ertürk ve Özgür Başaran
Ses: Sertaç Müldür ve Samet Kılıç
Post Prodüksiyon: Burak Doğan ve Can Tümerk
Ses Miksaj: Dogz production ve Kutay Altınöz
Uluslararası İletişim: Öykü Yağcı
Danışmanlık: Yunuslara Özgürlük Platformu ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği
Arşiv Desteği: International Anti-Fur Coalition, Humane Society International – HSI & HSUS, Anti-Fur Society, Network for Animal Freedom, Norwegian Animal Protection Society, PETA
Set Arkası Çekimi: Selin Demircioğlu
İletişim: Duygu Gürler
Basın Danışmanı: Günfer Günaydın