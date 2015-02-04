Kürkünü çıkar, işkenceyi gör, vicdanını giy!

Bana Göz Kulak Ol (BGKO) ve PToT işbirliği ile hazırlanan kürk karşıtı kampanya için pek çok ünlü isim kamera karşısına geçti.

Alican Yücesoy, Ayça Varlıer, Bennu Yıldırımlar, Kenan Ece, Levent Üzümcü, Mert Fırat, Özge Özder, Özgün Uğurlu, Özgür Çevik, Serkan Altunorak ve Şebnem Bozoklu‘nun rol aldığı film, insanlık dışı metodların kullanıldığı kürk üretim süreçlerine ve kürk hayvanlarının maruz kaldığı işkencelere dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Herkesi “kürkünü çıkarıp vicdanını giymeye” çağıran film, mesajını çarpıcı bir şekilde iletmeyi başarıyor.

Künye:

Yapım: BGKO Derneği – PToT Film

Yapımcı: Işıl Ege

Yönetmen: Kadircan Kulbay

Oyuncular: Alican Yücesoy, Ayça Varlıer, Bennu Yıldırımlar, Kenan Ece, Levent Üzümcü,Mert Fırat,Özge Özder, Özgün Uğurlu, Özgür Çevik, Serkan Altunorak ve Şebnem Bozoklu

Metin Yazarı: Özge Özder

Müzik: Barış Manisalı

Yapım Ekibi: Berrak Kurdoğlu, Bora Sancak ve İpek Şeşen

Kamera: Muratcan Gökçe

Işık: Selim Ertürk ve Özgür Başaran

Ses: Sertaç Müldür ve Samet Kılıç

Post Prodüksiyon: Burak Doğan ve Can Tümerk

Ses Miksaj: Dogz production ve Kutay Altınöz

Uluslararası İletişim: Öykü Yağcı

Danışmanlık: Yunuslara Özgürlük Platformu ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği

Arşiv Desteği: International Anti-Fur Coalition, Humane Society International – HSI & HSUS, Anti-Fur Society, Network for Animal Freedom, Norwegian Animal Protection Society, PETA

Set Arkası Çekimi: Selin Demircioğlu

İletişim: Duygu Gürler

Basın Danışmanı: Günfer Günaydın