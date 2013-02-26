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İclal Aydın: Kürküm gerçek ama evde kedi besliyorum

İclal Aydın giydiği kürkle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu

26 Şubat 2013 15:17

Yazar İclal Aydın, giydiği kürkün gerçek olup olmadığı ile ilgili soruya "Kürküm gerçek ama evde kedi besliyorum" cevabını verdi.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Aydın 'Biz kadınların maalesef böyle huyları var. Kürk sevdasından vazgeçemiyoruz.' dedi.

Nükhet Duru'nun programını izlemek için dışarı çıkan İclal Aydın, giyindiği kürkle ilgili "Günlerdir bu konuya çalışıyordum. Bu soru geldiği zaman ne cevap vereceğimi daha önceden çalıştım. Ama keşke bu soruyu sormasaydınız. Biz kadınların maalesef böyle huyları var. Kürk sevdasından vazgeçemiyoruz. Üstümdeki kürk gerçek ama bu konunun uzamasını istemiyorum. Ben evde kedi besliyorum. Hayvanseverler beni yanlış anlamasın" şeklinde konuştu.

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