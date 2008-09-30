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Kürke karşı soyundu

Alman manken Ariane Sommer, hayvanlara kötü muameleye dikkat çekmek için soyundu.

30 Eylül 2008 03:00

Alman manken Ariane Sommer, hayvanlara kötü muameleye dikkat çekmek için soyundu.

Hayvan haklarını koruma derneği PETA için soyunan 31 yaşındaki Ariane Sommer, çıplak poz verdi. Manken Ariane Sommer, "Kürk giyeceğime çıplak dolaşırım" sloganıyla fotoğraf çektirdi. Berlin doğumlu olan güzel manken şu anda Los Angeles'da yaşıyor.

Sommer hayvanların korunması yönünde verdiği demeçte ise kadınlara seslendi: "Kürk kadınlar üzerinde seksi durmuyor. Giydiğiniz her kürk bir çok hayvanın öldürülmesine neden oluyor."

PETA kısa süre önce İstanbul'da sokakta yaşayan köpeklere kötü muamele yapıldığına dikkat çekmek amacıyla İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a bir mektup göndermişti. Mektupda çıplak mankenlerin fotoğrafları da dikkat çekmişti.

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