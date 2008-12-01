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Kürke karşı ama...

Gerçek kürk giymeye karşı olduğunu söyleyen menken Şebnem Scheffer, bir deri mağzasının açılışında vaşak kürk tanıttı.

01 Aralık 2008 02:00

Gerçek kürk giymeye karşı olduğunu söyleyen manken Şebnem Scheffer, bir deri mağzasının açılışında vaşak kürk tanıttı.

İstanbul’da bir mağaza açan ünlü deri ve kürk markası Levinson hayvanseverleri kızdıracak. Manken  Şebnem Schaefer’ın tanıttığı kürkün ‘imalatında’ 70 Kanada vaşağının öldürüldüğü öğrenildi. Scheffer 110 bin dolarlık kürkle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Tanıtım sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel manken, "Bu hayatımda giydiğim ilk gerçek kürk. Ben özel hayatımda asla kürk giymem ama son derece profesyonelim. Bu benim işim; geldim, tanıtımını yaptım" dedi.

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