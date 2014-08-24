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Kürkçü'den Bayık'a 'marjinal' yanıtı: Ayıp, o sözleri üzerime alındım

PKK yöneticisi Cemil Bayık'ın 'HDP Beyoğlu'ndaki marjinallerden kurtulmalı' sözlerine parti içinden tepki geldi

24 Ağustos 2014 17:20

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık'ın HDP'nin "Beyoğlu'ndaki bazı marjinal yaklaşımlardan kendisini kurtarması gerektiği" yönündeki açıkmaları parti içinde tartışma yarattı. HDP içinde Bayık'ın parti bünyesindeki "bazı sol grupları" ya da 'lezbiyen-gay örgütlerin varlığını" işaret ettiği yorumları yapıldı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, "Eski bir eşbaşkan olarak bu sözü üzerime alıyorum, ayıp" derken, Ufuk Uras da, "İstesem de marjinal olamam" dedi. 

Öte yandan, KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık’ın “HDP Beyoğlu’ndaki bazı marjinal yaklaşımlardan kendisini kurtarmalı” sözlerini Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı’ya değerlendiren, HDP eski Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, “ayıp” sözüyle nitelendirdiğinin Cemil Bayık’ın sözlerinin olmadığını belirterek, "Ayıp’ olan siyasi tespit değil, onun haberleştirilme biçimidir” dedi.

Bayık'ın, Vatan gazetesinden Ruşen Çakır'a verdiği söyleşi  esnasında Çakır'ın "Cihangir'de..." demesi üzerine Bayık'ın, "İsmini vermek istemiyorum. Herhalde anlaşılıyor" diye yanıt vermesiyle Bayık'ın Cihangir'de yaşayan Sırrı Sürreyya Önder ya da Ufuk Uras'ı ima ettiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, parti içinde genel olarak Bayık'ın "marjinal grup" diyerek parti bileşeni olan "bazı sol gruplar" ile "lezbiyen-gay örgütlerinin varlığına" işaret ettiğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

 

Kürkçü: Ayıp

 

Eski HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Bayık'ın söyleşisinde bu konunun havada bırakılmasını ve spekülasyon unsuru olarak kullanılmasını "ayıp" olarak not ettiğini ifade etti. Bayık'ın söz konusu açıklamalarını ister istemez eski bir Eş Başkan olarak üzerine aldığını kaydeden Kürkçü, Bayık'ın bu açıklamalarından "HDP içinde neyin olduğundan daha çok, neyin olmadığı sonucuna vardığını" ifade etti. 

Bayık'ın HDP bünyesinde yer alan herhangi bir politik kesimi kastetmediğini ifade eden Kürkçü, HDP'nin genişlemesinde politik ve muhalif her kesimi alacak bir tanım yapıldığını kaydetti. Demokrat Müslümanlardan liberallere diye devam eden açılım hedefleri içerisinde Türkiye solunda yer alan kümelerin dışlanamayacağını söyleyen Kürkçü, "Beyoğlu'ndaki marjinal gruplar" ifadesiyle sosyal-kültürel gönderme yapıldığını kaydetti. Kürkçü, marjinal grup olarak nitelendirilenin herhangi bir sol politik küme ve güç olmadığını kaydetti. HDP bünyesinde yer alan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyesi Ufuk Uras da Bayık'ın kendisini kastettiğini sanmadığını ifade etti. Uras, "Karadeniz'de, Trakya'da HDP çalışması içinde yer aldık" dedi. HDP'nin kitlesel bir sol parti projesi olarak devam etmesi gerektiğini söyleyen Uras, "Bayık'ın tam olarak neyi kastettiğini kestiremedim. Umarım HDP içinde yer alan bir grup değildir" dedi. Öte yandan Uras, kişisel Twitter hesabından da, "Ruşen Çakır'ın Cemil Bayık'ı yönlendirmek istediği soru eksik kalmış; 'Cihangir, Sormagir Sokak'ta ikamet edenler mi?' demeliydi. İstesem de marjinal olamam, marjinallere haksızlık etmeyin. Ne demişti TEKEL işçileri, 'Bize marjinal dediler, orjinal olduk'" diye mesaj attı.

 

Kürkçü'den habere tepki

 

Öte yandan, Cemil Bayık’ın “HDP Beyoğlu’ndaki bazı marjinal yaklaşımlardan kendisini kurtarmalı” sözlerini Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Ilıcalı’ya değerlendiren, HDP eski Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, “ayıp” sözüyle nitelendirdiğinin Cemil Bayık’ın sözlerinin olmadığını belirterek, "Ayıp’ olan siyasi tespit değil, onun haberleştirilme biçimidir” dedi.
 

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