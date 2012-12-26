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Politika

Kürkçü: Katliamın açtığı yara kapanmazsa bir arada yaşama duygusu zayıflayacaktır

Ertuğrul Kürkçü, 'Türkiye Cumhuriyeti devleti altında bir ortak yaşam hayalinin havaya uçtuğunu düşünüyorum' dedi

26 Aralık 2012 22:37

Geçen yıl Uludere'de uçaklardan atılan bombalarla hayatını kaybeden 34 kişi İstanbul'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anma programına BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak ve milletvekilleri Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü de katıldı.

Kışanak, yaptığı konuşmada, "Roboski'nin hesabı verilmediği sürece bu devlet bizim gibi mazlum katliamlara maruz kalan yurttaşların bireylerin devleti olmayacaktır" dedi.

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, Uludere olayından sonra Türklerle Kürtlerin artık bir arada yaşayamayacağını iddia etti.

Kürkçü, ""Eğer katliamın açtığı yara kapanmazsa siyaseten ne söylenirse söylensin, Kürtlerin gönlünde bir daha, bir arada yaşama duygusunu canlı kılmak zor olacaktır. Eğer 27 Aralık'a dönmek istiyorsak devletin yapmadığını Türk toplumunun yapması gerekir" dedi. (Kaynak: ntvmsnbc)

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