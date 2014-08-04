Kürkçü: Kürtleri görmezden gelene oy yok

HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Cumhurbaşkanı seçiminde yalnızca kendilerine oy vereceklerini belirterek, "Halkların hakları için bir tek adım atmayan, insanları tercihlerinden ötürü aşağılayan, kınayan, görmezden gelen ve yok sayanlara ne birinci turda, ne ikinci turda oy yok" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre Kürkçü, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi'ndeki seçim bürosu açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanının herhangi bir yetkiye sahip olmadığını, bu makamı elde etmekle ele geçirilen bir iktidarın olamayacağını savunan Kürkçü, bu yarışın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefleri nedeniyle önem kazandığını iddia etti.

"Madem ki sen bu yarışı açtın, hepimize meydan okudun, layık olmadığımız bir hayatı dayattın, o zaman o gücü senin elinden alıncaya kadar bu mücadelede varız" diyen Kürkçü, CHP ve MHP'nin belirlediği aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun ise en büyük hedefinin ülkede hiçbir şeyi değiştirmemek olduğunu savundu.

'Sana vercek hiçbir şeyimiz yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimin kazanılabilmesi için Kürtler'in kendi adaylarına oy vermesi gerektiğini, aksi halde diğer aday Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşmış olacaklarını iddia ettiğini anlatan Kürkçü, "Kürtler'in hakkı için bir tek adım atmayan, söz söylemeyen bir partiye Kürtler'in oy vermesi için bir tane makul sebep söyle. Sana verecek hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Türkiye'de kadınların özgürlüğünün ve laik yaşamın teminatının kendileri olduğunu, hakları inkar edilen tüm kesimlerin kurtuluşu için mücadele verdiklerini savunan Kürkçü, cumhurbaşkanı seçiminin 2015'de yapılacak genel seçimler için bir hazırlık olduğunu, seçimi kazansalar da kaybetseler de oylarının artması halinde kendilerini kazançlı sayacaklarını söyledi.

Sadece kendimize oy veriyoruz

Kendilerine birinci turu geçememeleri halinde ne yapacaklarının sorulduğunu anlatan Kürkçü, şöyle konuştu:

"(İkinci tura kalamadınız, oyunuzu bize verin). Yalvarmakla, tehdit etmekle olmaz. Halkların hakları için bir tek adım atmayan, ileriye doğru bir tek söz söylemeyen, insanları tercihlerinden ötürü aşağılayan, kınayan, görmezden gelen ve yok sayanlara ne birinci turda, ne ikinci turda oy yok. Sadece ve sadece kendimize oy veriyoruz.

Tayyip diyor ki, 'ben çözüm için çalıştığımdan Kürtler sonunda oylarını bana verirler'. Havanı alırsın Tayyip Erdoğan. Biz müzakereyi devletle yapıyoruz, mücadeleyi de seninle yapıyoruz. Sen gitsen de biz müzakereyi sürdürürüz. Eğer bize çatışmayı, harbi dayatırlarsa ondan da kaçan yok. Aldanıp da sana bize barış getireceksin diye sana oy moy yok."

Kürkçü, Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın 9 Ağustos Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenleyeceğini, tüm partilileri davet ettiklerini de belirtti.

Öte yandan Ertuğrul Kürkçü'nün konuşması sırasında açılışı takip eden bir grup, yoldan geçen bir otobüse binerek bir yolcuyu tartakladı. Bir süre duran tören, parti yöneticilerinin grubu otobüsten indirmesiyle kaldığı yerden devam etti.