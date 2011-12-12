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Politika

Kürkçü: KKTC halkı Türk askerini istemiyor

TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde söz alan BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü...

12 Aralık 2011 02:00

T24 - BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün Kıbrıs Barış Harekatı'na dair yaptığı eleştiride ''Şimdi oradan askerimizi nasıl çıkaracağımızı bilemiyoruz. Kıbrıs halkı istemiyor bunları, bırakın bunları'' sözlerine CHP'li Hamza Çelebi'den yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ''O dönemdeki Cumhuriyet Hükümeti, KKTC'ye, zulüm, haksızlık ve cinayetleri önlemek amacıyla gitmiştir'' dedi.  

TBMM Genel Kurulunda, BDP milletvekilleri, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bütçeleri üzerinde görüşünü dile getirdi.

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, TÜİK'nin kayıtlarına göre, 12,5 milyon civarında işsizin olduğunu, insani yaşam indeksine bakıldığına ise 25 milyona yakın yoksul vatandaş bulunduğunu iddia etti.

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, ''Avrupa Birliği Bakanı Bağış ile İçişleri Bakanı Şahin'in yerinde hiçbir zaman olmak istemeyeceğini'' söyledi. Kürkçü, ''Neden? Çünkü, İçişleri Bakanı, bir halkı hapishaneye sokmakla uğraşmaktadır. AB Bakanlığımız ise Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle, 'sefil bir birliğe' ülkeyi sokmaya çalışıyor. Egemen Bağış'ın, bu işi yürütürken zaman zaman kapıldığı öfke nöbetlerini anlamak gerekiyor. Fakat bu tepkiler, büyük sorun hakkında ipucu veren küçük sinyallerdir'' diye konuştu.  

Kürkçü, ''Şimdi oradan askerimizi nasıl çıkaracağımızı bilemiyoruz. Kıbrıs halkı istemiyor bunları, bırakın bunları'' ifadelerini kullandı. 

CHP'li Hamzaçebi, yerinden söz alarak yaşananlar ''İşgal değildir. O dönemdeki Cumhuriyet Hükümeti, KKTC'de yaşayan Türklerin haklarını korumak amacıyla, orada devam eden zulüm ve haksızlıkları, ölümleri, cinayetleri önlemek amacıyla gitmiştir oraya'' diye konuştu. Hamzaçebi'nin sözlerini AK Parti milletvekilleri de alkışladı.


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