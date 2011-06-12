-KÜRKÇÜ, ÇAĞLAYAN'IN OYUNA İTİRAZ EDECEK MERSİN (A.A) - 12.06.2011 - Bağımsız Mersin Milletvekili Adayı Ertuğrul Kürkçü, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın oy kullanırken zarfa mühür basmasının ardından kendisine yeni bir zarf verilmesine itiraz edeceklerini bildirdi. Tevfik Sırrı Gür Lisesindeki 1010 nolu sandıkta oy kullanan Kürkçü, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi. Kürkçü, daha sonra Bakan Çağlayan'ın oy kullanırken zarfa mühür basmasının ardından kendisine yeni bir zarf verilmesiyle ilgili olarak, sosyal paylaşım sitesi twitter'den şu açıklamaları paylaştı: ''Bakan Çağlayan benimle aynı okulda oy kullanmış. Zarfın üzerine 'evet' damgası basmış. Kendisine yeniden zarf verilmiş. Buna itiraz edilecek.'' Bakan Çağlayan, sabah saatlerinde oy kullanılması için ayrılan bölüme geçtikten sonra, ''Yeni bir zarf alma imkanım var mı? Zarfı müsvedde kağıt zannettim'' diyerek yeni bir zarf almış ve oy verme işlemini tamamlamıştı. Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Kaşenin içi görünmüyor. Ben mühendisim, kaşe ne basıyor, görmemiz lazım. Kontrol etmem lazım. Zarfı da müsvedde kağıt zannederek, onu kullandım. Siz zarfa değil, vazifeye bakacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun'' demişti.