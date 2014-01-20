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Politika

Kürkçü: Artı 15 derecede polislerin 'beyaz bere' takmalarının sebebi nedir?

HDP Eş Genel Başkanı, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Dink anmasında Emniyet görevlilerinin 'beyaz bere' takması emri hangi idari merci tarafından verilmiştir?

20 Ocak 2014 16:11

 Hülya Karabağlı/ ANKARA

HDP Eş Genel Başkanı, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü,  Agos Gazetesi’nin katledilişinin 7. yılı anma töreninde ‘beyaz bere’  takan görevli polisleri Meclis gündemine taşıdı.

İstanbul’da havca sıcaklığının artı 15 dereceyi gösterdiğin hatırlatan Kürkçü, İçişleri bakanı Efkan Ala’ya,  “Agos gazetesinin önünde görevli polislerin “beyaz bere” takmalarının sebebi nedir” diye sordu.  Kürkçü’nün  soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

19 Ocak 2014 tarihinde Hrant Dink’in katledilişinin 7. Yıldönümü dolayısıyla Agos gazetesi önüne yürüyen 10 binlerce kişi, orada görevli bulunan polislerden bazılarının “beyaz bere” taktığına şahit olmuşlardır. Bu durum miting katılımcıları arasında ve sosyal medyada tepkilere yol açmış, emniyet görevlilerinin bunu “özellikle” yaptığına dair kuşkular doğurmuştur.

Bilindiği gibi “beyaz bere” Hrant Dink’in katili Ogün Samast tarafından olay günü giyilmiş ve bu cinayetin simgesi haline gelmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliği’nin 2. Kısımının,1. Bölümünde yer alan genel esasların 5. Maddesinin ç bendine göre “Hava sıcaklığı göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanının onayı ile belirlenecek illerde ve hizmet birimlerinde görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personeli soğuk ve yağışlı havalarda, birim amirlerinin uygun gördüğü dönemlerde, kep yerine örgü başlık kullanabilirler.

İstanbul’da söz konusu yürüyüş sırasında hava sıcaklığının +15 derece olduğu görülmüştür.

Yukarıdaki yönetmeliğe ve hava durumuna rağmen Agos gazetesinin önünde görevli polislerin “beyaz bere” takmalarının sebebi nedir?

Söz konusu emniyet görevlilerinin “beyaz bere” takması emri hangi idari merci tarafından verilmiştir?

Konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa içeriği nedir?

 

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