Kürkçü: AKP kendi etkinliği ile varılabilecek noktanın sonuna geldi

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

AKP’nin sağ ve muhafazakar kesimden tanıdık genel başkan düzeyindeki saflarına kazandırma çabaları tartışılıyor. Mersin Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’ye göre, Anayasa oylaması, başkanlık seçiminde daha geniş bir mutabakata ihtiyaç var. AKP, Türkiye’deki sağın bütün güçlerini etrafından toplama stratejisi izliyor. Bu çerçevede, MHP’yi kendine bağlı, kendisinden vazgeçilmez noktada tutmak istiyor.

“Sağın bütün güçlerini AKP etrafında toplama operasyonu” diyen Kürkçü, “Çünkü AKP kendi etkinliği ile varılabilecek noktanın sonuna geldi. Anayasa aylamasında, başkanlık rejimi anlayışında daha geniş mutabakata ihtiyaç var. Milliyetçi ve muhafazakarlar için çekim merkezi haline gelmek başlıca hedefi” dedi.



Hizbullahçılara paket gelebilir



Kürkçü, bu süreçte Hizbullahçılar için yeni bir paket gelebileceğine dikkat çekiyor.