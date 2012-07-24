T24 LogoT24 Logo
Politika

Kürkçü: AKP kendi etkinliği ile varılabilecek noktanın sonuna geldi

Kürkçü, "Çünkü AKP kendi etkinliği ile varılabilecek noktanın sonuna geldi" dedi

24 Temmuz 2012 18:38

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 

AKP’nin sağ ve muhafazakar kesimden tanıdık genel başkan düzeyindeki saflarına kazandırma çabaları tartışılıyor. Mersin Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’ye göre, Anayasa oylaması, başkanlık seçiminde daha geniş bir mutabakata ihtiyaç var. AKP, Türkiye’deki sağın bütün güçlerini etrafından toplama stratejisi izliyor. Bu çerçevede, MHP’yi kendine bağlı, kendisinden vazgeçilmez noktada tutmak istiyor.

“Sağın bütün güçlerini AKP etrafında toplama operasyonu” diyen Kürkçü, “Çünkü AKP kendi etkinliği ile varılabilecek noktanın sonuna geldi. Anayasa aylamasında, başkanlık rejimi anlayışında daha geniş mutabakata ihtiyaç var. Milliyetçi ve muhafazakarlar için çekim merkezi haline gelmek başlıca hedefi” dedi.


Hizbullahçılara paket gelebilir


Kürkçü, bu süreçte Hizbullahçılar için yeni bir paket gelebileceğine dikkat çekiyor.

ETİKETLER

Ertuğrul KürkçüBDPAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24