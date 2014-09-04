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Yaşam

Kürk ticareti için hayvanları işkence ederek öldürüyorlar

Dünyada yaklaşık 14 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip olan kürk ticaretinin arka planında milyonlarca hayvanın işkence edilerek katledildiği gerçeği var

04 Eylül 2014 03:37

Hayvan hakları savunucularının tüm mücadelelerine rağmen, hayvanlar derileri için katledilmeye devam ediyor. 14 milyar dolarlık bir pazara sahip olan kürk ticareti nedeniyle milyonlarca hayvan işkence edilerek katlediliyor.

Alman Die Zeit gazetesinin online servisinin dün yayınladığı görüntüler, kürk yapımı için beslenen hayvanlara yapılan işkenceler gözler önüne serdi. Zeit Online, Animal Equality adlı hayvanları koruma derneğince iki yıl boyunca İspanya’daki 70 kadar ada tavşanı çiftliğinde çekilen görüntüler ile ilgili bir haber yayınladı.

 

Tavşanlar işkenceden ötürü saldırganlaşıyor

 

Haberde, kürk yapımı için beslenen tavşanlara işkence yapıldığı ve birçoğunun yaralı bir şekilde beslendiğine yer verildi. Yine katledilen birçok hayvanın leşleri uzun süre diğer canlılar ile birlikte tutulurken, birçoğunun ‘aşırı stresten’ dolayı saldırganlaştığının altı çizildi.

 

Şirketler sorulara yanıt vermiyor

 

Çiftliklerde beslenen ada tavşanlarının dünya çapında kürk satışı yapan Burberry, Marc Jacobs ve diğer lüks giyim firmalarına satıldığı belirtilen haberde, Burberry şirketinin uygulamaları ‘barbarca ve yasa dışı’ olarak nitelendirdiği kaydedildi. Zeit Online, Marc Jacobs ve Armani gibi şirketlerin ise konuya ilişkin sorulara cevap vermek istemediklerine dikkat çekti.

Zeit Online haberinde, Almanya’daki bir kürk lobicisinin “İspanya’daki çiftlik çalışanlarının birçoğu fakir insanlar. Para karşılığında kamera önünde böyle şeyler yapıyorlardır” sözlerine de yer verildi.

 

14 milyar dolarlık dev pazar!

 

Hayvan haklarına olan duyarlılığın gelişmesine rağmen, dünya genelindeki kürk ticareti hızla artış gösteriyor. ‘Wearefur’ adlı kürk lobisine öncülük eden sitenin verilerine göre, dünyadaki kürk ticareti 2000 ile 2010 yılları arasında yüzde 70 artışla yıllık 14 milyar dolarlık bir ciroya ulaştı.

Kürk sektöründe toplamda 1 milyon kişinin istihdam edildiğini savunan siteye göre, Yunanistan, Kanada, Rusya, ABD, Polonya, Norveç, Finlandiya ve Namibiya gibi ülkelerdeki birçok kent ve ya yerli grup bu sektör sayesinde ayakta kalıyor. Siteye göre, dünya genelinde satışı yapılan kürklerin yüzde 85’lik bir kısmı çiftliklerde yetiştirilen hayvanlardan elde ediliyor.

 

Türkiye'de kürk pazarı genişliyor

 

Aynı kaynağa göre, kürklerin yüzde 75’i gerçek hayvan derisinden elde edilirken, kürk pazarı giderek genişliyor. Kürk kullanımına yönelik talep en çok Kuzey Amerika, Avrupa, Rusya ve Uzakdoğu’da artarken, Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan gibi yükselmekte olan ekonomilerdeki talep dikkat çekici bir artış gözleniyor.

 

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Kürk ticareti için hayvanları işkence ederek öldürüyorlar

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