Kürk Mantolu Madonna'nın yönetmeni Engin Alkan'a tepki: Eser ilk kez sahnelenmiyor!

T24

Sabahattin Ali'nin 1943 yılında kaleme aldığı Kürk Mantolu Madonna romanı, yönetmen Engin Alkan tarafından tiyatroya uyarlandı. Başrolünü ve yapımcılığını Tuğba Ünsal’ın üstlendiği oyun özel prömiyerini gerçekleştirdi. Ancak yönetmen Alkan’ın Kürk Mantolu Madonna’nın ilk kez tiyatroya uyarlandığı iddiasında bulunması, oyunu daha önce tiyatroya uyarlayan yönetmen Öymen Ulusoy’un tepkisini çekti. Kitabın ilk olarak 2004 yılında Hülya Karcı tarafından uyarlandığını ve Çetin İpekkaya tarafından sahnelendiğini aktaran Ulusoy, daha sonra kendisi ve Hüseyin Sorgun’un da kitabı uyarladığını belirtti.

CNN Türk’te yayınlanan ve Aslı Öymen’in sunduğu Afiş programına konuk olan Engin Alkan, Aslı Öymen’in kitabın ilk kez tiyatroya uyarlandığı vurgusunun ardından söz konusu iddiayı tekrarlamış ve “Genel anlamda Türkiye tiyatrosunda kendi yerli klasiklerine karşı bir tembellik söz konusu. Dolayısıyla büyük eserler gerekli cesareti ve çalışkanlığı bulamıyor” açıklamasında bulunmuştu.

Yönetmen Öymen Ulusoy’un konuya ilişkin T24’e yaptığı açıklama şöyle:

“Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyunu ile ilgili, Engin ALKAN basına verdiği -talihsiz- demeçte oyunun ilk kez kendisi tarafından uyarlanıp, nitekim yine ilk kez kendisi tarafından yönetileceğini beyan etmiştir. (Haberi bu şekilde yazan gazetecilerin sözlü beyanatları ve Engin ALKAN’ın yazılı beyanatı) Araştırmacı gazetecilik tanımı lûgatlarında olmayan -bazı- gazeteciler de haberi olduğu gibi yayınlamışlardır. Hatta tiyatroseverlere sunulan tiyatro biletinin oyun hakkındaki bilgiler bölümünde de “Kürk Mantolu Madonna; dünyada ilk defa tiyatro oyunu olarak seyirci karşısına çıkıyor.” ibaresi yer almaktadır. (Firmaya telefonla bilgilendirme yapılmasına rağmen iki gün boyunca yetkili hiç kimse geribildirimde bulunmamıştır.) Yine Engin Alkan verdiği röportajda “Bugüne dek sahnelemekte geç bile kalındığına inandığım için ayrı bir özenle yaklaşıyoruz.” demiştir. Yine haberde “İlk kez tiyatro sahnesine uyarlanan Kürk Mantolu Madonna...” ibaresi gazete tarafından atılmıştır. Dolaysıyla yaptığım kısa araştırmayla tüm bunları -üzülerek- öğrenmiş bulunuyorum. Yine yapılacak basit bir araştırma yöntemiyle bu bilgilerin hatalı olduğu ortaya çıkacaktır.

Birincisi Kürk Mantolu Madonna ilk kez Engin Alkan tarafından sahnelenmedi. Söz konusu eseri Berlin’de, Engin ALKAN’dan yıllar önce -yıllarını tiyatroya adamış ve değerli oyuncu ve yönetmen- Çetin İPEKKAYA sahnelemiştir.

İkincisi ise Kürk Mantolu Madonna ilk kez Engin ALKAN tarafından uyarlanmadı. Söz konusu eser Berlin’de sahnelendiğinde, uyarlamasını Hülya KARCI yapmıştır.

Ben de 14 yaşında okuduğum ve hala kütüphanemin en değerli kitaplarından birisi olan Kürk Mantolu Madonna’yı tiyatro oyunu olarak uyarladım. Hattâ Hüseyin SORGUN’da uyarlamayı başarıyla yapmış ve sahnelemeyi düşünmüştür. Belki de şu anda da uyarlama yapan/uyarlama hakkı kazanan başka insanlarda olabilir. Bu konuda da kesin bilgiye Onk Ajans sahiptir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu bilgileri sanatseverlerle paylaşma ihtiyacı hissettim. Konu ile ilgili daha kapsamlı bir araştırma gerekli görüldüğünde sanatseverlere yardımcı olmaktan yüksek onur ve gurur duyacağım.”



