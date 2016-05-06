Kürk Mantolu Madonna İngilizce'de yayımlandı

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanının İngilizce çevirisi Penguin Yayınevi tarafından yayımlandı.

Penguin Yayınevi'nin Modern Klasikler serisinden 4 Mayıs'ta yayımlanan kitap Türkiye'de uzun süredir çoksatanlar listesindeki yerini koruyor.

Ali'nin başyapıtı sayılan aşk romanı 'Kürk Mantolu Madonna'yı İngilizceye Maureen Freely ve Alexander Dawe çevirdi.

Romanla ilgili BBC'ye konuşan çevirmen Freely, Türkiye'de Sabahattin Ali gibi büyük cesarete sahip yazarlar bulunduğunu söyledi.

"Sabahattin Ali'nin ruhu Gezi protestolarındaydı"

Freely "Ali'nin ruhu genç insanlar arasında hala canlı. Özellikle de 2013 yılındaki protestolara katılanlar arasında. Bu gençlere cesareti ve mizahı Sabahattin Ali vermiş olabilir" dedi.

Yazarın sadece direnişin siyasi şiirini değil aynı zamanda insanları ve duygularını yazdığını ifade eden Freely, "Bu roman hayatının büyük aşkını ıskalayan bir adamın yürek parçalayan öyküsü" dedi.

"Babamın favorisi değildi"

Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali ise BBC'ye 70 yıl önce yazılmış bir romanın hala çok satanlar listesinde olmasını şaşkınlıkla karşıladığını anlattı.

Ali "Şaşkınım çünkü bu babamın en favori kitabı değildi" diyor.

Filiz Ali siyasi görüşleri nedeniyle 1948 yılında suikasta kurban giden Sabahattin Ali'nin babası olduğunu yıllarca gizlemek zorunda kalmış.

Ama bugün babasının eseriyle ilgili konuşmalar yapmak için okullara davet ediliyor.

Ali "15-18 yaşındaki gençler kitapta özledikleri ya da arayıp bulmadıkları duygusal bir durumun, bugüne yabancı bir hassasiyetin olduğunu düşünüyor" diyor.

Romanın İngilizceye çevrilmesi için 60 yıl uğraşan Filiz Ali, yeni okurların kitabı siyasi ya da tarihi mesajıyla okumaması gerektiği görüşünde.

"Kitap aşktaki içtenlik hakkında. Bir insanı karşılık beklemeden sevmek birinin hayatında çok önemli. Bu, insanı besler, hayatta tutar" diyor Ali.