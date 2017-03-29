T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Kürk Mantolu Madonna' filminin baş rollerinde Beren Saat ve İlker Kaleli mi var?

Saat ile Kaleli, geçen hafta bir araya gelmişti

29 Mart 2017 17:02

Ay Yapım'ın yeni projesi "Kürk Mantolu Madonna" filminde baş rolleri paylaşacak isimlerin belli olduğu iddia edildi. Sabahattin Ali'nin aynı adlı romanından uyarlanan filmde, Beren Saat ve İlker Kaleli'nin baş rolde olcağı öne sürüldü. 

Akşam’da yer alan habere göre, projenin ayrıntıları yavaş yavaş öğrenilmeye başlandı. Senaryosunu Ece Yörenç, verdiği bir röportajda ‘Kürk Mantolu Madonna' uyarlamasının uluslararası bir film olacağını söylemişti.

Geçen hafta bir araya gelen Saat ve Kaleli'nin, projenin detayları hakkında konuştuğu iddia edilmişti.

ETİKETLER

Beren Saatİlker KaleliKürk Mantolu Madonna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24