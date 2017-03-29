'Kürk Mantolu Madonna' filminin baş rollerinde Beren Saat ve İlker Kaleli mi var?

Ay Yapım'ın yeni projesi "Kürk Mantolu Madonna" filminde baş rolleri paylaşacak isimlerin belli olduğu iddia edildi. Sabahattin Ali'nin aynı adlı romanından uyarlanan filmde, Beren Saat ve İlker Kaleli'nin baş rolde olcağı öne sürüldü.

Akşam’da yer alan habere göre, projenin ayrıntıları yavaş yavaş öğrenilmeye başlandı. Senaryosunu Ece Yörenç, verdiği bir röportajda ‘Kürk Mantolu Madonna' uyarlamasının uluslararası bir film olacağını söylemişti.

Geçen hafta bir araya gelen Saat ve Kaleli'nin, projenin detayları hakkında konuştuğu iddia edilmişti.